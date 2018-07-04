39-летний Карлович после победы над Южным не смог пробиться в третий круг Уимблдона

Иво Карлович не смог пробиться в третий круг Уимблдонского турнира. 39-летний хорват уступил Яну-Леннарду Штруффу в трех сетах. В первом круге Карлович обыграл россиянина Михаила Южного.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) - Николас Харри (Чили) - 7:6(7:5), 5:7, 3:6, 6:2, 11:9

Раду Албот (Молдавия) - Альяж Бедене (Словения) - 6:2, 4:6, 7:6(7:3), 5:7, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:7(5:7), 3:6, 7:6(7:4), 7:6(7:4), 13:11