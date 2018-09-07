05:30 | Теннис — "Большой шлем"

20-летняя Осака впервые вышла в финал US Open

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Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале US Open обыграла американку Мэдисон Кис6:2, 6:4. Для победы 20-летней спортсменке понадобился 1 час 28 минут.

Осака впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Ранее ее лучшим результатом был 4-й круг на Australian Open-2018.

В решающем матче Осака сыграет с Сереной Уильямс, которая ранее обыграла Анастасию Севастову.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Наоми Осака (Япония) - Мэдисон Кис (США) - 6:2, 6:4

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Материалы других СМИ