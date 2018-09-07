20-летняя Осака впервые вышла в финал US Open

Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале US Open обыграла американку Мэдисон Кис - 6:2, 6:4. Для победы 20-летней спортсменке понадобился 1 час 28 минут.

Осака впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Ранее ее лучшим результатом был 4-й круг на Australian Open-2018.

В решающем матче Осака сыграет с Сереной Уильямс, которая ранее обыграла Анастасию Севастову.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония) - Мэдисон Кис (США) - 6:2, 6:4