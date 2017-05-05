15-летняя американка Анисимова получила wild card на Roland Garros

Американская тенниситка Аманда Анисимова завоевала wild card на Roland Garros. 15-летняя спортсменка заработала право участия в основной сетке турнира через серию French Open Wild Card Challenge, которую проводит ассоциация тенниса США. Анисимова выходила в финал двух турниров их четырех.

Отметим, Анисимова станет самой молодой теннисисткой Roland Garros за последние 12 лет. В 2005 году в таком возрасте на турнире играла австралийка Ализе Корне. На данный момент Анисимова занимает 264-е место в рейтинге WTA.