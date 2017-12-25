Зайцев и Андреев войдут в тренерский штаб женской сборной России

Тренеры Антон Зайцев и Игорь Андреев в 2018 году будут работать с женской сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФТР Шамиля Тарпищева. Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Андреев завершил карьеру в 2013 году, занявшись тренерской деятельностью. В августе он вошел в тренерский штаб мужской сборной России на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

- Зайцев и Андреев будут работать, но это не значит, что та команда уходит. Их приход - это усиление женского состава, - сказал Тарпищев. - Они будут помогать Мыскиной, Манюковой, Макаровой с позиции усиления системной работы. Не хватает системы понимания того, что было приобретено, поэтому мы должны организовать преемственность поколений в методическом плане.