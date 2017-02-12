Вихлянцева за 58 минут принесла России победу над Тайванем

Сборная России в матче Мировой группы II обыграла Тайвань. Победное очко в своем дебютном матче в Кубке федерации России принесла 19-летняя Наталья Вихлянцева, которая за 58 минут выиграла у Ли Ясуань.
Теперь в апреле сборной России предстоит сыграть за право вернуться в Мировую группу.
Кубок федерации
Мировая группа II
Плей-офф
РОССИЯ – Тайвань – 3:1
ВИХЛЯНЦЕВА – Ли Ясуань – 6:1, 6:2
МАКАРОВА – Чан Кайчэнь – 6:4, 7:5
Суббота
МАКАРОВА – Ли Ясуань – 6:3, 5:7, 6:1
БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7
Долго наблюдал за идиотами на эт
тренировочный матч
18:24
rotor
Молодец!
17:58
shpasic
читалось))
17:55