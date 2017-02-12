Вихлянцева за 58 минут принесла России победу над Тайванем

Сборная России в матче Мировой группы II обыграла Тайвань. Победное очко в своем дебютном матче в Кубке федерации России принесла 19-летняя Наталья Вихлянцева, которая за 58 минут выиграла у Ли Ясуань.

Теперь в апреле сборной России предстоит сыграть за право вернуться в Мировую группу.

Кубок федерации

Мировая группа II

Плей-офф

РОССИЯ – Тайвань – 3:1

ВИХЛЯНЦЕВА – Ли Ясуань – 6:1, 6:2

МАКАРОВА – Чан Кайчэнь – 6:4, 7:5

Суббота

МАКАРОВА – Ли Ясуань – 6:3, 5:7, 6:1

БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7