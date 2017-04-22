Веснина победила ван Уйтванк в первом матче плей-офф Кубка федерации

Россия повела в матче плей-офф Кубка федерации против Бельгии за право игры в Мировой группе в следующем сезоне. В первой игре лидер команды Елена Веснина в двух сетах одолела Элисон ван Уйтванк.

Позднее сегодня на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс.

Кубок федерации

Плей-офф

РОССИЯ - Бельгия - 1:0

ВЕСНИНА - ван Уйтванк - 6:3, 6:4

Франция - Испания - 1:0

Младенович - Солер-Эспиноса - 6:0, 6:1

Словакия - Голландия - 1:0

Чепелова - Хогенкамп - 6:3, 6:2

Украина - Германия - 1:0

Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4