Веснина победила ван Уйтванк в первом матче плей-офф Кубка федерации

Россия повела в матче плей-офф Кубка федерации против Бельгии за право игры в Мировой группе в следующем сезоне. В первой игре лидер команды Елена Веснина в двух сетах одолела Элисон ван Уйтванк.
Позднее сегодня на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс.
Кубок федерации
Плей-офф
РОССИЯ - Бельгия - 1:0
ВЕСНИНА - ван Уйтванк - 6:3, 6:4
Франция - Испания - 1:0
Младенович - Солер-Эспиноса - 6:0, 6:1
Словакия - Голландия - 1:0
Чепелова - Хогенкамп - 6:3, 6:2
Украина - Германия - 1:0
Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4
shpasic
лёгкая прогулка))
16:20