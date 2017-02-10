13:48 | ТЕННИС — Кубок федерации

В субботу за Россию сыграют Макарова и Блинкова

0
0
0

В пятницу в Москве состоялась жеребьевка матча Мировой группы II Кубка федерации между сборными России и Тайваня. На субботние одиночные матчи капитан сборной России Анастасия Мыскина заявила Екатерину Макарову и Анну Блинкову. В первом матче дня первая ракетка команды сыграет с Ли Ясуань, а во втором 18-летняя дебютантка встретится с Чан Кайчэнь. В воскресенье Макарова должна сыграть с Чан Кайчэнь, а Блинкова – с Ли Ясуань. На парную комбинацию от России предварительно заявлены Анна Калинская и Наталья Вихлянцева, сообщает пресс-служба Кубка федерации.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ