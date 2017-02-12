15:48 | ТЕННИС — Кубок федерации

В сети появилось видео гимна Третьего рейха перед матчем Кубка федерации

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Появилось видео скандального инцидента, произошедшего перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации между сборными США и Германии. Вместо современного немецкого гимна певец исполнил а капелла отрывки из гимна времен Третьего рейха. При этом исполнителя никто не остановил - зрители и члены немецкой команды вместо этого старались петь правильную версию гимна. 

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. Ошибка произошла перед встречей между немкой Андреа Петкович и американкой Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6). 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Мерлин Дитрих исполняли?

17:17

кубань чемпион

Странно, что еще "зику" не выкинул после этого. Вот, что значит (ЕГ)

16:09

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