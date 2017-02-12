В сети появилось видео гимна Третьего рейха перед матчем Кубка федерации

Появилось видео скандального инцидента, произошедшего перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации между сборными США и Германии. Вместо современного немецкого гимна певец исполнил а капелла отрывки из гимна времен Третьего рейха. При этом исполнителя никто не остановил - зрители и члены немецкой команды вместо этого старались петь правильную версию гимна.

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. Ошибка произошла перед встречей между немкой Андреа Петкович и американкой Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).