В сборной Белоруссии хотят пригласить Азаренко, но она не выходит на связь

Капитан женской сборной Белоруссии Эдуард Дубров надеется, что Виктория Азаренко поможет команде в Кубке федерации. Команда пробилась в полуфинал мировой группы, где встретится со Швейцарией.

- Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь, - цитирует "Прессбол" Азаренко. - Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше – держим в уме.