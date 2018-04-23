06:35 | Теннис — Кубок федерации

Украинки вылетели из Второй мировой группы, уступив Канаде

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Канадская пара Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски обыграла украинский дуэт Катерина Бондаренко/Ольга Савчук в матче Второй мировой группы - 6:3, 4:6, 6:3.

Украина проиграла эту встречу с общим счетом 2:3. В следующем сезоне команда выступит в турнире рангом ниже - Первой группе Европа/Африка.

Кубок Федерации 

Мировая группа II 

Плей-офф 

Парный разряд 

Канада - Украина - 3:2

Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски - Катерина Бондаренко/Ольга Савчук - 6:3, 4:6, 6:3

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

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