Украинки вылетели из Второй мировой группы, уступив Канаде

Канадская пара Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски обыграла украинский дуэт Катерина Бондаренко/Ольга Савчук в матче Второй мировой группы - 6:3, 4:6, 6:3.
Украина проиграла эту встречу с общим счетом 2:3. В следующем сезоне команда выступит в турнире рангом ниже - Первой группе Европа/Африка.
Кубок Федерации
Мировая группа II
Плей-офф
Парный разряд
Канада - Украина - 3:2
Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски - Катерина Бондаренко/Ольга Савчук - 6:3, 4:6, 6:3
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shpasic
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