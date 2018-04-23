Украинки вылетели из Второй мировой группы, уступив Канаде

Канадская пара Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски обыграла украинский дуэт Катерина Бондаренко/Ольга Савчук в матче Второй мировой группы - 6:3, 4:6, 6:3.

Украина проиграла эту встречу с общим счетом 2:3. В следующем сезоне команда выступит в турнире рангом ниже - Первой группе Европа/Африка.

Кубок Федерации

Мировая группа II

Плей-офф

Парный разряд

Канада - Украина - 3:2

Бьянка Андрееску/Габриэла Дабровски - Катерина Бондаренко/Ольга Савчук - 6:3, 4:6, 6:3