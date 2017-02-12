Тренер сборной Германии: "Ошибка с гимном непростительна. Это священный момент"

Тренер сборной Германии Барбара Риттер назвала ошибку с гимном перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации против команды США непростительной.

- Это абсолютный скандал, - цитирует Риттер Deutsche Welle. - Это унизительный и непростительный инцидент. Я могла бы заплакать, ведь исполнение гимна на Кубке федерации - это священный момент.

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной.