Тренер сборной Германии: "Ошибка с гимном непростительна. Это священный момент"

Тренер сборной Германии Барбара Риттер назвала ошибку с гимном перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации против команды США непростительной.
- Это абсолютный скандал, - цитирует Риттер Deutsche Welle. - Это унизительный и непростительный инцидент. Я могла бы заплакать, ведь исполнение гимна на Кубке федерации - это священный момент.
Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).
Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной.
miker65
Не фиг гимны менять, как перчатки.
13:20
)V(ax
Немцы молодцы, подчеркивают, что не потерпят унижения. Наши же федерации почему то проглатывают. взять то же позорище недавнее в Швеции на ЧМ по хоккею с мячом.
11:52
Влад2017
Из мухи слона сделали. Как сейчас гимны включают в интернете ищут в поисковики и по этому такие казусы.
11:52
tigana.1982
Да ладно вам! За немок играет "истинная арийка" Петкович, за америку - этническая немка (Гиске). Не все ли равно какой гимн играть!? )))
11:33