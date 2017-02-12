11:23 | ТЕННИС — Кубок федерации

Тренер сборной Германии: "Ошибка с гимном непростительна. Это священный момент"

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Тренер сборной Германии Барбара Риттер назвала ошибку с гимном перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации против команды США непростительной. 

- Это абсолютный скандал, - цитирует Риттер Deutsche Welle. - Это унизительный  и непростительный инцидент. Я могла бы заплакать, ведь исполнение гимна на Кубке федерации - это священный момент. 

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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miker65

Не фиг гимны менять, как перчатки.

13:20

)V(ax

Немцы молодцы, подчеркивают, что не потерпят унижения. Наши же федерации почему то проглатывают. взять то же позорище недавнее в Швеции на ЧМ по хоккею с мячом.

11:52

Влад2017

Из мухи слона сделали. Как сейчас гимны включают в интернете ищут в поисковики и по этому такие казусы.

11:52

tigana.1982

Да ладно вам! За немок играет "истинная арийка" Петкович, за америку - этническая немка (Гиске). Не все ли равно какой гимн играть!? )))

11:33

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