18:33 | ТЕННИС — Кубок федерации

Тарпищев поддержал предложение перенести матчи Кубка федерации на пятницу и субботу

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поддержал предложение капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной перенести матчи Кубка федерации на пятницу и субботу. Россиянки в субботу и воскресенье встретятся в плей-офф турнира за право участия в Мировой группе с Бельгией.

-  Я отношусь к такой идее нормально, потому что они сейчас уезжают в понедельник, а будут в воскресенье, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Таким образом, освобождается день для подготовки к следующему турниру или мероприятию, потому что в понедельник начинаются соревнования. По сути, в Кубке федерации ничего не меняется, а спортсменам лучше.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4202530

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