Тарпищев поддержал предложение перенести матчи Кубка федерации на пятницу и субботу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поддержал предложение капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной перенести матчи Кубка федерации на пятницу и субботу. Россиянки в субботу и воскресенье встретятся в плей-офф турнира за право участия в Мировой группе с Бельгией.

- Я отношусь к такой идее нормально, потому что они сейчас уезжают в понедельник, а будут в воскресенье, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Таким образом, освобождается день для подготовки к следующему турниру или мероприятию, потому что в понедельник начинаются соревнования. По сути, в Кубке федерации ничего не меняется, а спортсменам лучше.