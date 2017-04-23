Свитолина победила Кербер, Украина сократила счет в матче плей-офф Кубка федерации с Германией

Сборная Германии вышла вперед в матче плей-офф Кубка федерации против Украины. В третьем матче Элина Свитолина одолела первую ракетку мира Ангелик Кербер. В четвертом матче Юлия Гергес встретится с Лесей Цуренко.
Кубок федерации
Мировая группа
Плей-офф
Германия - Украина - 2:1
Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4
Кербер - Цуренко - 6:1, 6:4
Кербер - Свитолина - 4:6, 2:6
Brodyaga
нравится Свитолина с последнего кубка Кремля. очень надеюсь, что у неё все получится
16:42
shpasic
очередной декласс Кербер, бгг))
15:46
whistler2012
Ну, кто еще в туре не бил Кербер, этот липовый первый номер ВТА?
13:54