13:50 | ТЕННИС — Кубок федерации

Свитолина победила Кербер, Украина сократила счет в матче плей-офф Кубка федерации с Германией

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Сборная Германии вышла вперед в матче плей-офф Кубка федерации против Украины. В третьем матче Элина Свитолина одолела первую ракетку мира Ангелик Кербер. В четвертом матче Юлия Гергес встретится с Лесей Цуренко.

Кубок федерации

Мировая группа

Плей-офф

Германия - Украина - 2:1

Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4

Кербер - Цуренко - 6:1, 6:4

Кербер - Свитолина - 4:6, 2:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2017/16/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Brodyaga

нравится Свитолина с последнего кубка Кремля. очень надеюсь, что у неё все получится

16:42

shpasic

очередной декласс Кербер, бгг))

15:46

whistler2012

Ну, кто еще в туре не бил Кербер, этот липовый первый номер ВТА?

13:54