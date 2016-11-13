20:06 | ТЕННИС — Кубок федерации

Стрыцова обыграла Корне и сравняла счет в матче Кубке федерации

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Барбора Стрыцова в игре финала Кубка федерации в двух сетах победила Ализе Корне – 6:2, 7:6. Таким образом, счет в матче Франция – Чехия стал 2:2.

Кубок федерации

Финал

Франция – Чехия

Корне – Стрыцова- 2:6, 6:7 (4:7)

К. Гарсия – Кар. Плишкова – 6:3, 3:6, 6:3

Суббота

Гарсия – Квитова – 7:6 (8:6), 6:3

Младенович – Кар. Плишкова – 3:6, 6:4, 14:16

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Эх, вот здесь бы и пригодилась Шафаржова вместо Градецкой. Если бы не травма Квитовой, все было бы решено уже до пары. Сложно будет выиграть у Гарсии и Младенович, но посмотрим...

20:15

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