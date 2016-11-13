Стрыцова обыграла Корне и сравняла счет в матче Кубке федерации

Барбора Стрыцова в игре финала Кубка федерации в двух сетах победила Ализе Корне – 6:2, 7:6. Таким образом, счет в матче Франция – Чехия стал 2:2.
Кубок федерации
Финал
Франция – Чехия
Корне – Стрыцова- 2:6, 6:7 (4:7)
К. Гарсия – Кар. Плишкова – 6:3, 3:6, 6:3
Суббота
Гарсия – Квитова – 7:6 (8:6), 6:3
Младенович – Кар. Плишкова – 3:6, 6:4, 14:16
Czechplayer
Эх, вот здесь бы и пригодилась Шафаржова вместо Градецкой. Если бы не травма Квитовой, все было бы решено уже до пары. Сложно будет выиграть у Гарсии и Младенович, но посмотрим...
20:15