Симона Халеп: "Настасе будет сложно реабилитироваться"

Румынка Симона Халеп считает, что капитану сборной Румынии Илие Настасе после того, как он в матче Кубка Федерации со сборной Великобритании оскорбил арбитра и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту, трудно будет реабилитироваться. 70-летний румын был временно дисквалифицирован.

- Настасе будет сложно реабилитироваться, так как его поведение было неправильным, на мой взгляд, - цитирует пресс-служба WTA Халеп. - Мне не нравится то, что он сделал, и я не могу встать на его сторону. Не могу его защищать так как такое отношение к людям неприемлемо. Однако я не считаю себя тем человеком, который должен указывать ему, как вести себя.