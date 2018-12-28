Шарапова вошла в список кандидатов в сборную России на 2019 год

Теннисистка Мария Шарапова вошла в список кандидатов в женскую сборную России на 2019 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ, помимо 31-летней спортсменки в число кандидаток также вошли: Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Ирина Глимакова, Виталия Дьяченко, Софья Жук, Вера Звонарева, Анна Калинская, Екатерина Каменецкая, Дарья Касаткина, Екатерина Киргизова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Полина Монова, Людмила Никоян, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Евгения Родина, Ирина Хромачева, Юлия Чубарова и Дарья Чуракова.

Шарапова – победительница 39 турниров WTA и пятикратная победительницей турниров серии Большого шлема. Российская теннисистка занимает 29-е место в рейтинге WTA.

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме.