Шамиль Тарпищев: "Веснина, Павлюченкова и Касаткина должны обыгрывать бельгиек"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина могут обыграть бельгийских теннисисток Янину Викмайер и Кирстен Флипкенс в матче плей-офф мировой группы Кубка Федерации. Встреча пройдет 22 и 23 апреля на малой спортивной арене "Лужники".

- Мы подтягиваем молодых, но дело в том, что все трое должны обыгрывать Бельгию по логике вещей, просто у каждой спортсменки свой календарь, и получается так, как получается. У Вихлянцевой календарь загружен, подводных течений в ее отсутствии в команде нет. Надо выигрывать у Флипкенс и Викмайер, а сидеть на лавочке и не играть тоже неправильно. Вихлянцева уже заиграна. Шанс надо давать тогда, когда человек может цепляться за что-то.