Шамиль Тарпищев: "Ведущие теннисисты попускают Кубок Дэвиса и Кубок федераций из-за наслоения турниров"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал на неудобный календарь Кубка федерации. Сегодня сборная России вылетела в Братиславу, где в раунде плей-офф Мировой группы II сыграет со Словакией. Россию представят Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Лучшей в рейтинге WTA является Вихлянцева, занимающая 94-ю строчку. Остальные теннисистки не входят в топ-100.

- Мы всю жизнь ориентировались на то, чтобы выигрывать. В данном случае, понятно, что молодежь еще не готова, - цитирует официальный сайт ФТР Тарпищева. - Также предстоящему матчу очень мешает турнир в Дохе, который стартует 12 февраля, имеет призовой фонд более 1 миллиона и позволяет заработать большое количество очков. Поэтому все спортсменки рвутся туда. Мы не раз подчеркивали очень неудачный, зачастую, календарь Кубка Дэвиса и Кубка федерации. Ведущие теннисисты пропускают соревнования в силу этого наслоения и больших физических, и психологических затрат в ходе матчей. Именно поэтому первый номер сборной Словакии Доминика Цибулкова, как и ведущие российские игроки, пропускает февральский поединок.

Реально, молодежь надо формировать, поэтому мы не жертвуем Кубком федерации, а готовим несколько составов, которые смогут на уровне бороться за титул.