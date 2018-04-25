Шамиль Тарпищев: "Сборная России добилась главных успехов без Шараповой"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что и без Марии Шараповой национальная команда может добиваться успехов. Следующий сезон россиянки проведут в третьем по силе дивизионе Кубка федерации.

– Нужно ли пытаться вернуть в сборную Марию Шарапову, с которой мы в последний раз играли в финале в 2015-м?

– Но ведь сама Шарапова ни одного Кубка федерации не выиграла – все четыре трофея мы взяли без нее. Получается, и без Марии сборная добилась своих лучших результатов. Хотя она несколько раз нам здорово помогла – в полуфинале с Израилем в 2008-м, с Польшей в 2015-м, когда обыграла Агнешку Радванску, и в том самом финале с Чехией принесла два очка. (Антон БАБОШИН).

Полное интервью Шамиля Тарпищева