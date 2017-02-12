Шамиль Тарпищев: "Посоветую Мыскиной не нервничать так сильно"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил женскую сборную России с победой в матче Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем (4:1) и попросил капитана Анастасию Мыскину не нервничать так сильно, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Во-первых, от души хочу поздравить с победой. Как в Кубке федерации, так и в Кубке Дэвиса легких матчей не бывает, и рейтинг тут ни при чем. Потому что в каждом конкретном матче любой человек может выложиться на сто процентов. Команда у нас молодая, перспективная. Особого волнения о том, что проиграем, у нас не было. Потому что сейчас не стоит задача – ни у мужской, ни у женской команды – обязательно выиграть турнир. Сейчас нам нужно сформировать команду, которая в перспективе сможет выиграть Кубок Дэвиса и Кубок федерации. Но для этого нужен двойной состав. При таких обстоятельствах не нарушается личный график спортсменов. Естественно, любой матч сложный, в том числе и с точки зрения формирования команды. Благодарен девочкам за самоотдачу на корте. И Настя – молодец! Единственное, что бы я ей посоветовал - не нервничать так уж сильно. А то впору калоши было надевать, чтобы током не било. Опыт каждого матча неоценим, и он неминуемо скажется в будущем, – сказал Тарпищев.