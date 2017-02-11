Шамиль Тарпищев: "Матч с Тайванем будет тяжелым и непредсказуемым"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Екатерина Макарова смогла переиграть Ли Ясуань в первом поединке матча Мировой группы II Кубка федерации (6:3, 5:7, 6:1) с Тайванем за счет опыта и мощи, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Игра была с перепадами, что с одной стороны, что с другой. Решающий сет стал показательным. В том плане, что Макарова более опытна, и она за счет мощной игры добилась победы. Результат закономерен, но можно было выиграть и попроще, - сказал Тарпищев. - Но в целом, сегодняшний и завтрашний игровой день будут тяжелыми и непредсказуемыми. Тем более, что парная комбинация у сборной Тайваня очень сильна.