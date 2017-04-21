Шамиль Тарпищев: "Если теннисистки сборной России покажут свою игру, то обязаны победить Бельгию"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянкам под силу победить Бельгию в матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации. Матч пройдет 22 - 23 апреля в Москве. За россиянок сыграют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина. Победитель матча сыграет в Мировой группе Кубка федерации в следующем сезоне.

- Думаю, если у нас три игрока, которые выиграли турниры, то без разницы, кто и когда играет. Никаких проблем не вижу. Если эти трое из четверых покажут свою игру, то они обязаны выиграть, - цитирует ТАСС Тарпищева.