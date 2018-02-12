Сестры Уильямс проиграли в первом официальном матче Серены после рождения ребенка

Голландки Лесли Керкхове и Деми Схурс обыграли Серену и Винус Уильямс в матче Кубка Федерации в парном разряде - 6:2, 6:3. Ранее американская команда уже обеспечила выход в полуфинал, где встретится с Францией.

Отметим, для Серены эта игра стала первой официальной после рождения ребенка. Последний раз она выходила на корт в январе 2017 года на Australian Open, став тогда победительницей турнира. В декабре прошлого года Серена провела выставочную встречу с Еленой Остапенко, в которой потерпела поражение.

Кубок Федерации

Мировая группа

Парный разряд

Четвертьфинал

Голландия - США - 1:3

Серена Уильямс/Винус Уильямс - Лесли Керкхове/Деми Схурс - 2:6, 3:6