Серена Уильямс не заявлена на одиночные матчи против Голландии

Стала известна заявка сборных США и Голландии на четвертьфинальный матч Кубка федерации-2018. В субботу первыми на корт выйдут Винус Уильямс и Аранча Рус, после этого Коко Вандевеге сыграет с Рихел Хогенкамп. В воскресенье теннисистки поменяются соперницами (первыми свой матч проведут Уильямс и Хогенкамп).

На парную встречу заявлены Серена Уильямс с Лорен Дэвис против Лесли Керкхове и Деми Шуурс.

Отметим, что Серена Уильямс не заявлена на одиночные матчи, однако в воскресенье возможны замены. Для американки это будут первые официальные соревнования после рождения дочери.