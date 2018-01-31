17:08 | Теннис — Кубок федерации

Сборная Словакии назвала состав на матч Кубка федерации против России


Сборная Словакии назвала состав на матч первого раунда Мировой группы II Кубка федерации против России, сообщает официальный сайт турнира.

Состав сборной Словакии: 29-летняя Магдалена Рыбарикова (одиночный рейтинг - 19, парный - 409), 24-летняя Яна Чепелова (113, 259), 19-летняя Виктория Кузьмова (нет, нет), 23-летняя Анна-Каролина Шмидлова (127, 824).

Поединки состоятся в Братиславе 10 и 11 февраля 2018 года на арене, рассчитанной на 4650 зрителей. Победитель матча получит право участия в плей-офф за выход в Мировую группу.

Напомним, что по итогам 2017 года россиянки вылетели из элитного дивизиона.

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Материалы других СМИ
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