Рыбарикова обыграла Калинскую и сравняла счет в матче Словакия - Россия

Словачка Магдалена Рыбарикова обыграла россиянку Анну Калинскую в матче плей-офф Мировой группы II. В первой игре серии Наталья Вихлянцева взяла верх над Викторией Кузьмовой.
В следующей игре Рыбарикова встретится с Вихлянцевой.
Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.
Кубок федерации
Мировая группа II
Словакия - РОССИЯ - 0:1
Суббота
Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4
Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6
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