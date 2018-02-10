Рыбарикова обыграла Калинскую и сравняла счет в матче Словакия - Россия

Словачка Магдалена Рыбарикова обыграла россиянку Анну Калинскую в матче плей-офф Мировой группы II. В первой игре серии Наталья Вихлянцева взяла верх над Викторией Кузьмовой.

В следующей игре Рыбарикова встретится с Вихлянцевой.

Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

Кубок федерации

Мировая группа II

Словакия - РОССИЯ - 0:1

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6