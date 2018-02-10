21:52 | Теннис — Кубок федерации

Рыбарикова обыграла Калинскую и сравняла счет в матче Словакия - Россия

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Словачка Магдалена Рыбарикова обыграла россиянку Анну Калинскую в матче плей-офф Мировой группы II. В первой игре серии Наталья Вихлянцева взяла верх над Викторией Кузьмовой

В следующей игре Рыбарикова встретится с Вихлянцевой. 

Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

Кубок федерации 

Мировая группа II

Словакия - РОССИЯ - 0:1

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2018/69/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Куда не плюнь - везде мрак какой-то в спорте. Еще лет 10 назад - женская сборная по теннису исправно на протяжении нескольких лет играла в финале и зачастую выигрывала, а сейчас играют черт знает в какой зоне за право участвовать с худшей сборной из элиты...

22:24

rusfed 2.0

Эх, Аня, уже выигранную партию отдала

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