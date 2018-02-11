Россиянки проиграли Словакии парный матч на Кубке федерации

Россиянки Анна Калинская и Вероника Кудерметова уступили словачкам Яне Чепеловой и Анне Шмидловой в заключительном пятом матче плей-офф Кубка федерации. Итоговый счет противостояния - 4:1 в пользу Словакии. Таким образом, россиянки не смогли пробиться в элиту на следующий сезон.

Кубок Федерации

Мировая группа II

Словакия - Россия - 4:1

Воскресенье

Яна Чепелова/Анна Шмидлова - Анна КАЛИНСКАЯ/Вероника КУДЕРМЕТОВА - 6:3, 6:2

Виктория Кузьмова - Анастасия ПОТАПОВА - 3:6, 6:3, 6:4

Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6