Россиянки проиграли Словакии парный матч на Кубке федерации

Россиянки Анна Калинская и Вероника Кудерметова уступили словачкам Яне Чепеловой и Анне Шмидловой в заключительном пятом матче плей-офф Кубка федерации. Итоговый счет противостояния - 4:1 в пользу Словакии. Таким образом, россиянки не смогли пробиться в элиту на следующий сезон.
Кубок Федерации
Мировая группа II
Словакия - Россия - 4:1
Воскресенье
Яна Чепелова/Анна Шмидлова - Анна КАЛИНСКАЯ/Вероника КУДЕРМЕТОВА - 6:3, 6:2
Виктория Кузьмова - Анастасия ПОТАПОВА - 3:6, 6:3, 6:4
Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4
Суббота
Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4
Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6
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