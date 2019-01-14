Россия сыграет с Данией и Польшей в Кубке Федерации

В Мельбурне прошла жеребьевка первого раунда Кубка федерации, информирует официальный сайт ФТР.

Российская сборная начнет сезон в Группе I (зона Европа/Африка). В подгруппе А кроме россиянок сыграют команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдет 6 – 9 февраля в польском городе Зелена Гура.

В подгруппе "В" встретятся сборные Великобритании, Венгрии, Греции, Грузии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии. Их поединки состоятся в те же сроки в Англии.

Как уже сообщалось, команды, оказавшиеся в одной подгруппе, делятся на две дополнительные. В каждой соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка федерации.

Сегодня в результате жеребьевки оказалось, что соперниками России на первом этапе будут команды Польши и Дании.

Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен.

Польша: Магда Линетт, Магдалена Фрех, Ига Святек, Майя Чшвалинска, Алисия Росольска.

В сборную России включены: Дарья Касаткина (10-е место в мировом рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.