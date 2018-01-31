Россия сыграет против Словакии в Кубке федерации без шести лучших теннисисток

Капитан сборной России Анастасия Мыскина назвала состав национальной команды для участия в матче первого раунда Мировой группы II Кубка федерации.

Состав сборной России: 20-летняя Наталья Вихлянцева (одиночный рейтинг – 76, парный – 685), 19-летняя Анна Калинская (149, 162), 16-летняя Анастасия Потапова (235, 248), 20-летняя Вероника Кудерметова (241, 55)

Отметим, что на данный момент Вихлянцева – седьмая ракетка России (по последнему рейтингу WTA). Выше нее расположились Светлана Кузнецова (17-я), Елена Веснина (21-я), Анастасия Павлюченкова (22-я), Дарья Касаткина (23-я), Екатерина Макарова (35-я) и Мария Шарапова (41-я).

Матчи состоится в Братиславе 10 и 11 февраля 2018 года на арене, рассчитанной на 4650 зрителей, победитель получит право участия в плей-офф за выход в Мировую группу.

В рейтинге Кубка федерации сборная России занимает сейчас 8-е место, а Словакия расположилась на 16-й позиции. По итогам 2017 года россиянки впервые за 18 лет вылетели из элитного дивизиона.