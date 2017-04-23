Россия проиграла Бельгии в матче плей-офф за выход в Мировую группу

Россиянки Дарья Касаткина и Елена Веснина в пятом матче плей-офф за выход в Мировую группу уступили бельгийкам Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах. Таким образом, сборная России проиграла Бельгии со счетом 2:3.
Кубок федерации
Плей-офф
РОССИЯ – Бельгия – 2:3
КАСАТКИНА/ВЕСНИНА – Мертенс/Местах – 1:6, 6:7 (2:7)
КАСАТКИНА – Заневская – 5:7, 6:1, 6:0
ВЕСНИНА – Мертенс – 4:6, 6:1, 2:6
Суббота
ВЕСНИНА – ван Уйтванк – 6:3, 6:4
ПАВЛЮЧЕНКОВА – Мертенс – 4:6, 0:6
Grey Owl
Dzhan1328, думать надо прежде чем писать. Сафин пытался что-то... Он первая ракетка Мира и обладатель 2 шлемов и 2 кубков Дэвиса. а Южный? 10 титулов не в счёт?.. читать такое противно.
01:37
Dzhan1328
Причем тут Мыскина? Посмотрите куда свалился теннис при Тарпищеве. Мужчины после Кафельникова вообще провал везде, что то там пытались Сафин и ещё там лысый не помню фамилию (а,вспомнил,Давыденко),все остальные просто мрак. Баботеннис был ещё на уровне,много сильных теннисисток было,сейчас же,просто все очень слабые. При этом этого чудика каждый раз выбирают на новый срок. Я в шоке просто. Разве не по результатам работы должно проводиться переизбрание? Или по какому принципу этот гражданин сохраняет свой пост?
00:35
Я из Волгограда
ЧМОка, а тебе напомнить,как пару лет назад, в предолимпийский 2015 год от Рождества Христова наши девчонки деклассировали в полуфинале сборную Германии? Ты тогда брызгала слюной и доказывала что Кубок Федераций нужен только лохушкам. И что по настоящему все играют только в личных турнирах. Погугли,кто выиграл последние крупные турниры у женщин в личном зачёте? Правильно,наши красавицы -Касаткина и Павлюченкова. А турнир ентот и в самом деле нафиг никому не нужен. Только перед Олимпиадой все стараются в нём отметиться, иначе на Игры не попадёшь. Так что наши по настоящему сыграют в 2019 году. Но ты,ЧМОка, с твоей склонностью к мазохизму можешь и не дотянуть до этих дней.
00:18
Слоня
Зато у нас гориллы не рожают, а девушки они такие, могут и проиграть, зато красиво.
23:32 23 апреля
rusfed 2.0
Зато Шойгу сегодня Рейхстаг взял. Реванш за Бельгию удался
23:06 23 апреля
ВСЕНАМАЧТУ
ЗАТО БЕНЗИН В США ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В РОССИИ ...............ПО ТОМУ ТО ВОТ КАК ТО ГДЕ???????????????
23:00 23 апреля
ВСЕНАМАЧТУ
alexway.67 Позор. При Мыскиной опускаемся все ниже и ниже. Обладательницы "трофеев" умудряются проигрывать детскому саду. Роль капитана равна нулю...ОНА УЖЕ НЕ КАПИТАН А МЛАДШИЙ ПРАПОРЩИК..
22:57 23 апреля
PallMall
а где Макарова?
22:50 23 апреля
Айртон:)
У Мыскиной комплекс бельгиек ещё со времён Жюстин.))
22:48 23 апреля
alexway.67
Позор. При Мыскиной опускаемся все ниже и ниже. Обладательницы "трофеев" умудряются проигрывать детскому саду. Роль капитана равна нулю
22:38 23 апреля
tryam
а сама Мыскина скажет....как обычно. а что хотели? все под контролем - мы ждем Шарапову))
22:30 23 апреля
rusfed 2.0
Новоуепинни Колхозницы, че. Повезло еще что Хингис не играла. Если б она была - 5:0 Бельгия б победила 22:13 ________________ Серена Уильямс была бы за Бельгию опаснее )))
22:24 23 апреля
tryam
щас Тарпищев свою любовнику будет защищать...что все под окнтролем...дожили уже пару сливаем
22:23 23 апреля
Айртон:)
У Бельгии не играли Викмайер и Флипкенс, сегодня у них играл второй состав.))
22:18 23 апреля
Don
Новоуепинни, Хингис за Швейцарию выступает, чудо)
22:17 23 апреля
Новоуепинни
Колхозницы, че. Повезло еще что Хингис не играла. Если б она была - 5:0 Бельгия б победила
22:13 23 апреля
tryam
Мыскину уже устали сливать девушки....главная сливащица Павлюченкова
22:08 23 апреля
Айртон:)
Касатке, Весниной и Павлюченковой указали на днищёвость турниров, которые они выиграли.)) Такие турниры они могут выигрывать хоть пачками, престижность их равна 0, а в мировой группе им делать нечего, мастерства маловато.))
22:03 23 апреля
rusfed 2.0
Чё там, все еще Мыскина тренирует? ))
22:02 23 апреля
Анастасия Волочкова
Ужас!Казалось,пару выиграем,возможно Касаткина первый раз в жизни в паре играла.
21:57 23 апреля
diskmen
Это просто сенсация. Сначала Голландия,а теперь Бельгия.При этом наши выступали в сильнейшем составе не хватало только Кузнецовой . Да уж порадовали нас девчата.
21:52 23 апреля
Айртон:)
На классе!)) Лёгкая прогулка для Бельгии!)) Имха надо было во Владике играть!))
21:46 23 апреля