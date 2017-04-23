Россия проиграла Бельгии в матче плей-офф за выход в Мировую группу

Россиянки Дарья Касаткина и Елена Веснина в пятом матче плей-офф за выход в Мировую группу уступили бельгийкам Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах. Таким образом, сборная России проиграла Бельгии со счетом 2:3.

Кубок федерации

Плей-офф

РОССИЯ – Бельгия – 2:3

КАСАТКИНА/ВЕСНИНА – Мертенс/Местах – 1:6, 6:7 (2:7)

КАСАТКИНА – Заневская – 5:7, 6:1, 6:0

ВЕСНИНА – Мертенс – 4:6, 6:1, 2:6

Суббота

ВЕСНИНА – ван Уйтванк – 6:3, 6:4

ПАВЛЮЧЕНКОВА – Мертенс – 4:6, 0:6