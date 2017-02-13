Россия может сыграть с Бельгией, Испанией, Словакией или Украиной в плей-офф Мировой группы

Международная федерация тенниса (ITF) назвала "сеяных" при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка федерации, которая состоится во вторник в 13:00 по московскому времени. В их число вошли Франция (1-й номер), Россия (2), Германия (3) и Голландия (4). Их соперники будут определяться жребием из числа "несеяных" – Бельгии, Словакии, Испании и Украины.

Команда Анастасии Мыскиной может принять дома Бельгию или отправится в гости к Испании и Словакии. В случае, если выпадет Украина, место проведения матча будет определено жребием.

Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 22 - 23 апреля.