Риске - про ошибку с гимном: "Мы уважаем немецкую команду, такого больше не повторится"

Американка Элисон Риске после победы над немкой Андреа Петкович в четвертьфинальной встрече Кубка федерации между сборными США и Германией выразила сожаление по поводу ошибки с гимном.

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения за эту ошибку.

- Не имеем понятия, как это произошло, - цитирует Риске ESPN. - Об этом все говорят. Очень неприятная ситуация. Конечно, мы очень уважаем немецкую команду. Безусловно, такого больше не повторится.