11:12 | ТЕННИС — Кубок федерации

Риске - про ошибку с гимном: "Мы уважаем немецкую команду, такого больше не повторится"

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Американка Элисон Риске после победы над немкой Андреа Петкович в четвертьфинальной встрече Кубка федерации между сборными США и Германией выразила сожаление по поводу ошибки с гимном. 

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения за эту ошибку.

- Не имеем понятия, как это произошло, - цитирует Риске ESPN. - Об этом все говорят. Очень неприятная ситуация. Конечно, мы очень уважаем немецкую команду. Безусловно, такого больше не повторится. 

 

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Материалы REN-TV

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