11:30 | ТЕННИС — Кубок федерации

Петкович - про ошибку с гимном: "Я думала уйти с корта. Подобные вещи не должны происходить в США"

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Немка Андреа Петкович считает, что ошибка с гимном перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации против команды США не должна происходить в наше время. По ее словам, она хотела покинуть корт.

- Я думала уйти с корта. На дворе 2017 год. Подобные вещи не должны происходить в США, - цитирует Петкович Deutsche Welle.

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

немцы при случае для американцев включат гимн Конфедерации.

12:16

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