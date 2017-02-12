08:34 | ТЕННИС — Кубок федерации

Перед матчем Кубка федерации исполнили гимн Третьего рейха

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На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка федерации между сборными США и Германии был исполнен старый немецкий гимн, информирует AP. Встреча прошла на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещенны после 1945 года. По словам Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения.

– Это просто воплощение невежества. Никогда в жизни я не чувствовала такого неуважение к себе, не говоря уж о Кубке федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это самое плохое, что со мной когда-либо происходило, – отметила Петкович.

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (22)
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miker65

streletc1783, бред несешь про80% тупых-претупых америкосов. Усредненный по образованию америкос действительно не шибко образован. Не лучше будет нашего среднеобразованного русского. Но если сравнить их 1% самых высокообразованных америкосов с 1% наших самых высокообразованных русских, то превосходство америкосов будет подавляющим! Об этом и гоаорит статистика: на 50-70 америкосов-лауреатов нобелевки по физике, химии и экономике приходится всего один русский-лауреат.

13:30

GerychZ ✯

Влад2017 - Буду знать, Владик..) И солистов наверняка через поисковик ищут, судя по шведскому ЧМ по бенди ))

13:01

Влад2017

GerychZ &#10031; При чем троллинг. Ты хоть знаешь, как включают гимны набирают в поисковики и что первое попадается то и в рубают. Чтобы не было накладок должны включать сами страны свои гимны.

12:47

GerychZ ✯

Троллинг русских хакеров, 100 пудов..)

12:34

Буква Ё

kolos249, Трамп наш друг, то есть ты хочешь сказать, что мы дружим с нацистами? Как тебе не стыдно

12:31

kolos249

Чему удивляться, США и есть последователи немецких нацистов. Значит ошибки не было, гимн включили правильный.

12:28

redgy

в духе ОША

12:21

Влад2017

Вы двое Буква Ё, Союз Аполлонович сайт попутали? Валите на политические ресурсы или пишите по существу. Два спамера.

12:18

Влад2017

streletc1783 Сам гимны не знаешь других стран, как и я не знаю. Как мне мозг забивать всякой ерундой на фиг нужно.

12:16

Влад2017

marksan Кому-то в России жители знают гимны других стран. Дай нашему поставить из народа гимн другой страны 97% не смогут с этим справится.

12:14

Буква Ё

Союз Аполлонович, только оскорблять можешь, как все русофобы. Ничего по делу, только оскорбляешь:(

12:05

Союз Аполлонович

Буква Ё Союз Аполлонович, ты русофоб что ли? Ненавидишь нашего президента? Россию? Трампа? Как тебе не стыдно________ Слушай, а ты ведь реально болен(( Даже жаль тебя, ненормального

11:47

streletc1783

А что тут удивительного?В сша 80% населения не знает где эта Европа находится и что это за хрень - Германия,взяли первую похожую музыку и включили.И так сойдёт.

11:39

Буква Ё

Союз Аполлонович, ты русофоб что ли? Ненавидишь нашего президента? Россию? Трампа? Как тебе не стыдно

11:38

Союз Аполлонович

Буква Ё marksan, ты чего говоришь, там сейчас Трамп президент, они снова умные и наши друзья. Даже президент наш назвал США стратегическими партнерами. Вообще не в теме_______ Какой же ты жалкий утырок. Сам себе не противен?

11:26

Буква Ё

marksan, ты чего говоришь, там сейчас Трамп президент, они снова умные и наши друзья. Даже президент наш назвал США стратегическими партнерами. Вообще не в теме

11:21

Тропическая гемангиома Мовсисяна

русские хакеры постарались)))

11:16

PvsZ

Дойчлянд, Дойчлянд убер аллес, убер аллес ин дер вельт!!)

11:10

marksan

Это же США! Самая тупая нация с полным отсутствием знания истории и географии!

11:08

serenky25

А для развлечения зрителей звучала несравненная Марлин Дитрих. С песней Wenn Die Soldaten

10:56

Буква Ё

Трамп, накажи их!

09:54

Contr

И чего , действительно, плохого? Вместо "физкульт-привет" можно было "зиг хайль" сказать, - подумаешь...

09:50

Влад2017

Чего плохого? Как гимн отличная музыка, как символ овно, но под любым гимном творились и творятся преступления.

09:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ