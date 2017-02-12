Перед матчем Кубка федерации исполнили гимн Третьего рейха

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка федерации между сборными США и Германии был исполнен старый немецкий гимн, информирует AP. Встреча прошла на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).
Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещенны после 1945 года. По словам Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения.
– Это просто воплощение невежества. Никогда в жизни я не чувствовала такого неуважение к себе, не говоря уж о Кубке федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это самое плохое, что со мной когда-либо происходило, – отметила Петкович.
miker65
streletc1783, бред несешь про80% тупых-претупых америкосов. Усредненный по образованию америкос действительно не шибко образован. Не лучше будет нашего среднеобразованного русского. Но если сравнить их 1% самых высокообразованных америкосов с 1% наших самых высокообразованных русских, то превосходство америкосов будет подавляющим! Об этом и гоаорит статистика: на 50-70 америкосов-лауреатов нобелевки по физике, химии и экономике приходится всего один русский-лауреат.
13:30
GerychZ ✯
Влад2017 - Буду знать, Владик..) И солистов наверняка через поисковик ищут, судя по шведскому ЧМ по бенди ))
13:01
Влад2017
GerychZ ✯ При чем троллинг. Ты хоть знаешь, как включают гимны набирают в поисковики и что первое попадается то и в рубают. Чтобы не было накладок должны включать сами страны свои гимны.
12:47
GerychZ ✯
Троллинг русских хакеров, 100 пудов..)
12:34
Буква Ё
kolos249, Трамп наш друг, то есть ты хочешь сказать, что мы дружим с нацистами? Как тебе не стыдно
12:31
kolos249
Чему удивляться, США и есть последователи немецких нацистов. Значит ошибки не было, гимн включили правильный.
12:28
redgy
в духе ОША
12:21
Влад2017
Вы двое Буква Ё, Союз Аполлонович сайт попутали? Валите на политические ресурсы или пишите по существу. Два спамера.
12:18
Влад2017
streletc1783 Сам гимны не знаешь других стран, как и я не знаю. Как мне мозг забивать всякой ерундой на фиг нужно.
12:16
Влад2017
marksan Кому-то в России жители знают гимны других стран. Дай нашему поставить из народа гимн другой страны 97% не смогут с этим справится.
12:14
Буква Ё
Союз Аполлонович, только оскорблять можешь, как все русофобы. Ничего по делу, только оскорбляешь:(
12:05
Союз Аполлонович
Буква Ё Союз Аполлонович, ты русофоб что ли? Ненавидишь нашего президента? Россию? Трампа? Как тебе не стыдно________ Слушай, а ты ведь реально болен(( Даже жаль тебя, ненормального
11:47
streletc1783
А что тут удивительного?В сша 80% населения не знает где эта Европа находится и что это за хрень - Германия,взяли первую похожую музыку и включили.И так сойдёт.
11:39
Буква Ё
Союз Аполлонович, ты русофоб что ли? Ненавидишь нашего президента? Россию? Трампа? Как тебе не стыдно
11:38
Союз Аполлонович
Буква Ё marksan, ты чего говоришь, там сейчас Трамп президент, они снова умные и наши друзья. Даже президент наш назвал США стратегическими партнерами. Вообще не в теме_______ Какой же ты жалкий утырок. Сам себе не противен?
11:26
Буква Ё
marksan, ты чего говоришь, там сейчас Трамп президент, они снова умные и наши друзья. Даже президент наш назвал США стратегическими партнерами. Вообще не в теме
11:21
Тропическая гемангиома Мовсисяна
русские хакеры постарались)))
11:16
PvsZ
Дойчлянд, Дойчлянд убер аллес, убер аллес ин дер вельт!!)
11:10
marksan
Это же США! Самая тупая нация с полным отсутствием знания истории и географии!
11:08
serenky25
А для развлечения зрителей звучала несравненная Марлин Дитрих. С песней Wenn Die Soldaten
10:56
Буква Ё
Трамп, накажи их!
09:54
Contr
И чего , действительно, плохого? Вместо "физкульт-привет" можно было "зиг хайль" сказать, - подумаешь...
09:50
Влад2017
Чего плохого? Как гимн отличная музыка, как символ овно, но под любым гимном творились и творятся преступления.
09:03