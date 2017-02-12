Перед матчем Кубка федерации исполнили гимн Третьего рейха

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка федерации между сборными США и Германии был исполнен старый немецкий гимн, информирует AP. Встреча прошла на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещенны после 1945 года. По словам Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения.

– Это просто воплощение невежества. Никогда в жизни я не чувствовала такого неуважение к себе, не говоря уж о Кубке федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это самое плохое, что со мной когда-либо происходило, – отметила Петкович.