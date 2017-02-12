Наталья Вихлянцева: "Загадаю к концу сезона войти в Top-50"

Россиянка Наталья Вихлянцева, дебютировавшая на этой неделе в Top-100 рейтинга WTA, отметила, что ставит себе цель к концу сезона войти в Top-50, но главное для нее – обходиться без травм.

– До начала сезона я ставила себе цель войти в Top-100 или Top-70, но начало получилось очень удачным. Я уже в сотне, дебютировала в сборной. Так что теперь ближайшей целью на полгода будет войти в число семидесяти лучших в мире, на конец буду загадывать Top-50. Просто хочется играть так, чтобы каждый турнир оставался в памяти, чтобы я проводила его, чтобы обходиться без травм и всяческих плохих событий. Результат придет, только если будешь хорошо работать вне корта и на корте, - сказала Вихлянцева на пресс-конференции после дебютного матча в Кубке федерации. (Мария НИКУЛАШКИНА)