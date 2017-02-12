Наталья Вихлянцева: "Всегда можно выделить неделю для сборной в своем календаре"

89-я ракетка мира Наталья Вихлянцева, которая обыграла Ли Ясуань и добыла для сборной России победное третье очко в матче Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем, отметила, что атмосфера командного турнира ее воодушевила и что она в дальнейшем с удовольствием будет играть за национальную команду, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Есть теннисистки, которых ответственность в матчах за страну закрепощает, есть те, кого, наоборот, воодушевляет. Вы бы себя к какой категории отнесли?

– Дебют мне, думаю, удался. Получилось не закрепоститься. Я впервые в команде, и меня воодушевил командный дух. Я впервые в сборной. Тут совсем другая атмосфера, не сравнится ни с какими индивидуальными турнирами. Я считаю, что командные соревнования должны быть. Уверена, что они помогают спортсменам.

– В последнее время нередка ситуация, когда молодой игрок с большим энтузиазмом говорит о сборной, а потом добивается успехов и начинает относиться к играм за команду очень избирательно. С вами такого не произойдет?

– Нет. Я же сказала: "Сборная в моем сердце". Я думаю, всегда буду готова уделять ей время, если меня будут приглашать. Это же всего лишь одна неделя, которую, я считаю, можно выделить в своем календаре. Не такое уж продолжительное время.