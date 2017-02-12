18:49 | ТЕННИС — Кубок федерации

Наталья Вихлянцева: "В последнем гейме какие-то нервы все же проскочили"

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Дебютант сборной России Наталья Вихлянцева обыгравшая Ли Ясуань в четвертом матче встречи Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем (6:1, 6:2) и добывшая для своей команды победное третье очко, подчеркнула, что эта победа займет важное место в ее сердце, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Какое место займет эта победа в списке ваших последних успехов?

– Эта победа определенно займет очень важное место в моем сердце. Выиграть матч за свою страну в Москве, в Кубке федерации. Добыть очко при счете 2:1, которое может принести команде досрочную победу. Мне удалось справиться с эмоциями и выиграть.

– Когда вы узнали, что будете играть?

– Узнала вчера после окончания игрового дня.

– Что случилось с вами на подаче в заключительном гейме?

– Было чуть-чуть тяжеловато. Эмоции все же проявились, какие-то нервы проскочили. Но я собралась с мыслями и подумала, что, если сейчас я отпущу, потом будет намного сложнее. Поэтому дожимать надо сейчас.

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