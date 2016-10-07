Мэри Джо Фернандес оставила пост капитана сборной США

Мэри Джо Фернандес ушла с поста капитана женской сборной США, который занимала с 2008 года. Нового капитана Теннисная ассоциация США (USTA) планирует назначить к концу ноября. У нового рулевого женской сборной США будет более широкий круг обязанностей, в частности – более плотная работа с молодежью.

Фернандес дважды за первые два года (2009, 2010) на посту капитана американкой команды выводила ее в финал Кубка федерации, но завоевать с ней первый с 2000 года титул не смогла. В последние два сезона сборная США выступала в Мировой группе II, но весной завоевала путевку в элитный дивизион. В первом круге розыгрыша Кубка федерации-2017 американки сыграют с Германией.