Матч Кубка федерации Россия - Латвия пройдет в Ханты-Мансийске

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что женская сборная России проведет матч Кубка федерации против команды Латвии в Ханты-Мансийске.

Матч плей-офф за право остаться во второй Мировой группе Кубка федерации пройдет 21-22 апреля. Четыре победителя матчей плей-офф квалифицируются во вторую Мировую группу 2019 года, проигравшие команды отправятся в первую группу своей географической зоны.

- Мы все обсудили, взвесили и приняли решение провести матч против Латвии в Ханты-Мансийске, - цитирует ТАСС Тарпищева.

Напомним, в феврале сборная России уступила команде Словакии со счетом 1-4 и не смогла вернуться в первую Мировую группу Кубка федерации.