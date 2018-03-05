Матч Кубка федерации Россия - Латвия пройдет в Ханты-Мансийске

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что женская сборная России проведет матч Кубка федерации против команды Латвии в Ханты-Мансийске.
Матч плей-офф за право остаться во второй Мировой группе Кубка федерации пройдет 21-22 апреля. Четыре победителя матчей плей-офф квалифицируются во вторую Мировую группу 2019 года, проигравшие команды отправятся в первую группу своей географической зоны.
- Мы все обсудили, взвесили и приняли решение провести матч против Латвии в Ханты-Мансийске, - цитирует ТАСС Тарпищева.
Напомним, в феврале сборная России уступила команде Словакии со счетом 1-4 и не смогла вернуться в первую Мировую группу Кубка федерации.
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shur
Don____________ А сильнейшие наши, что-то последнее время не жалуют Кубок Федерации.
14:04
shpasic
правильно, пусть люди посмотрят на сильных теннисисток.
14:01
Don
shur, а если у нас все сильнейшие будут, то тогда что, включая Шарапову, Кузнецову, Касаткину, Макарову , Веснину и т.д.?)
13:57
shur
Если Севастова с Остапенко будут, то нам кранты.
13:54
Don
ЧМОка, не переживай, тебя не пригласили))) А Латвия сильная сборная?)))))))))))))
13:51
Бабасян Арсен Ноунеймович
Когда шансов мало, начинают придумывать варианты с Владивостоком, Ханты-Мансийском.) Зато с откровенно слабыми всегда играют в Москве.)
13:40