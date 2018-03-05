13:28 | Теннис — Кубок федерации

Матч Кубка федерации Россия - Латвия пройдет в Ханты-Мансийске

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что женская сборная России проведет матч Кубка федерации против команды Латвии в Ханты-Мансийске.

Матч плей-офф за право остаться во второй Мировой группе Кубка федерации пройдет 21-22 апреля. Четыре победителя матчей плей-офф квалифицируются во вторую Мировую группу 2019 года, проигравшие команды отправятся в первую группу своей географической зоны.

- Мы все обсудили, взвесили и приняли решение провести матч против Латвии в Ханты-Мансийске, - цитирует ТАСС Тарпищева.

Напомним, в феврале сборная России уступила команде Словакии со счетом 1-4 и не смогла вернуться в первую Мировую группу Кубка федерации.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5008391

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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shur

Don____________ А сильнейшие наши, что-то последнее время не жалуют Кубок Федерации.

14:04

shpasic

правильно, пусть люди посмотрят на сильных теннисисток.

14:01

Don

shur, а если у нас все сильнейшие будут, то тогда что, включая Шарапову, Кузнецову, Касаткину, Макарову , Веснину и т.д.?)

13:57

shur

Если Севастова с Остапенко будут, то нам кранты.

13:54

Don

ЧМОка, не переживай, тебя не пригласили))) А Латвия сильная сборная?)))))))))))))

13:51

Бабасян Арсен Ноунеймович

Когда шансов мало, начинают придумывать варианты с Владивостоком, Ханты-Мансийском.) Зато с откровенно слабыми всегда играют в Москве.)

13:40

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