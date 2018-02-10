Костюк сравняла счет в матче Кубка федерации Австралия - Украина

После первого дня матча первого раунда Мировой группы II Кубка федерации Австралия – Украина установился ничейный счет – 1:1. В стартовой встрече Эшли Барти обыграла Людмилу Кичен – 4:6, 6:1, 6:4. Барти выполнила семь эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором матче Марта Костюк обыграла Дарью Гаврилову – 7:6 (7:3), 6:3. Украинка в своем дебютном матче Кубка Федерации выполнила два эйса, допустила девять двойных ошибок и шесть раз взяла чужую подачу.

Кубок Федерации

Одиночный разряд

Мировая группа II. 1 раунд

Австралия - Украина

Эшли Барти - Людмила Киченок - 4:6, 6:1, 6:4

Дарья Гаврилова - Марта Костюк - 6:7 (3:7), 3:6