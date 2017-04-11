Каролин Гарсия может быть наказана за отказ от вызова в сборную Франции

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудиселли готов применить санкции к Каролин Гарсия, если она откажется от приглашения в национальную команду на матч Кубка федерации с Испанией. Ранее спортсменка заявляла, что в апреле не сможет играть из-за проблем со здоровьем, однако приглашение в сборную она получила.

– Гарсия была приглашена, потому что может играть, – цитирует Le Figaro Джудиселли. – Она должна ответить на вызов до воскресенья. Если этого не случится, то мы воспримем это как отказ играть за сборную. Обратимся к дисциплинарной комиссии, чтобы получить объяснения. Я лично ничего пока не услышал. Игроки должны отвечать на вызов в сборную. Это указано в правилах.