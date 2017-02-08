Капитан сборной Тайваня: "Российские теннисистки сильны, и обыграть их будет непросто"

Капитан сборной Тайваня Ши Тин Ван перед матчем Мировой группы II Кубка федерации с Россией отметила, что ее подопечные приложат максимум усилий и покажут свой лучший теннис, но фаворитом противостояния все равно будут хозяйки, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Сборная России очень сильна, и обыграть ее будет непросто, – сказала Ши Тин Ван. – Но мы удачно провели прошлый год, выиграли азиатскую группу и матч плей-офф у Польши, поэтому мы здесь. Мы очень рады выступать на этом уровне в Кубке федерации. В Москву приехали все основные игроки моей команды, и они приложат максимум усилий и покажут свой лучший теннис.

– Как вам корт?

– Корт пока не очень ровный, и отскок от него медленный. Мои игроки предпочли бы покрытие побыстрее.

– Как относитесь к московскому морозу?

– Мороз - это, конечно, не очень приятно. Но мы все же играем в зале, а тут он не ощущается.