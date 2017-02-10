Капитан сборной Тайваня: "Россия – сильная команда, но у нас есть шансы"

Капитан сборной Тайваня Ван Ситин считает, что у ее команды есть шансы на победу в матче перового раунда Мировой группы II Кубка федерации против России. Поединок пройдет 11 - 12 февраля в Москве.

- Мы потихоньку приспособились к корту и готовы сразиться с российской командой, - цитирует "Р-Спорт" Ван Ситин. - Мы не смотрели видео с выступлением молодых россиянок, но видели их здесь, на тренировках. Они молоды, полны амбиций, поэтому нас ждут упорные и непростые матчи. Я бы отметила хороший командный дух в нашей сборной. Мы постараемся показать лучшее, на что мы способны. Россия – сильная команда, но у нас есть шансы.

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