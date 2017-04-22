20:13 | ТЕННИС — Кубок федерации

Капитан сборной Румынии довел Конту до слез во время игры Кубка федерации

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Капитан женской сборной Румынии Илие Настасе отстранен от работы на матче Кубка федерации с Великобританией. Как сообщает ВВС, 70-летний Настасе был удален с трибун, когда Сорана Кирстя встречалась с Джоанной Контой (2:6, 3:6). Настасе во время игры позволял себе кричать на судью, а также несколько раз оскорбил Конту, которая в слезах покинула корт. Игра была приостановлена на 25 минут, а Настасе отправили с трибун и лишили аккредитации до конца матча, в котором счет равный – 1:1.

В течение недели Международная федерация тенниса (ITF) вынесет решение по наказанию Настасе. ITF рассмотрит инцидент на матче с Контой, а также грубые комментарии Настасе в адрес беременной американки Серены Уильямс, которые он позволил себе ранее.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rashlim

Во разошелся Илие!"Дедушка старый, ему все равно".

21:52

Grey Owl

Молодец, мужик.

20:52

alexzander

Н-да!!! Границы перешел это точно

20:22

gayduk

Поддержим румынского теннисиста!

20:22