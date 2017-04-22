Капитан сборной Румынии довел Конту до слез во время игры Кубка федерации

Капитан женской сборной Румынии Илие Настасе отстранен от работы на матче Кубка федерации с Великобританией. Как сообщает ВВС, 70-летний Настасе был удален с трибун, когда Сорана Кирстя встречалась с Джоанной Контой (2:6, 3:6). Настасе во время игры позволял себе кричать на судью, а также несколько раз оскорбил Конту, которая в слезах покинула корт. Игра была приостановлена на 25 минут, а Настасе отправили с трибун и лишили аккредитации до конца матча, в котором счет равный – 1:1.

В течение недели Международная федерация тенниса (ITF) вынесет решение по наказанию Настасе. ITF рассмотрит инцидент на матче с Контой, а также грубые комментарии Настасе в адрес беременной американки Серены Уильямс, которые он позволил себе ранее.