Капитан сборной Бельгии: "Мы будем серьезным соперником для России"

Капитан сборной Бельгии Доминик Монами в преддверии матча плей-офф за место в Мировой группе с Россией, который пройдет в выходные в Москве, заявила, что встреча с ее командой станет непростым испытанием для хозяек.

– Мы в прекрасном настроении. Счастливы быть здесь. Все мои игроки в хорошей форме и очень мотивированы перед этим матчем. Полагаю, мы будем серьезным соперником для России, – сказала капитан сборной Бельгии.

– Какой счет вы сочтете удовлетворительным в воскресенье вечером?

– Если мы выиграем 3:1, будем счастливы.

– Не холодно вам в Москве?

– Очень холодно! Зато солнечно. В любом случае, большую часть времени мы проводим в зале, на улице бываем редко, так что особо не мерзнем.

– Отсутствие Янины Викмайер и Кирстен Флипкенс сильно ослабило вашу команду?

– У них были травмы, которые в любом случае не позволили бы им сыграть в полную силу. А девушки, которые приехали сюда, прекрасно действуют на грунте. (Мария НИКУЛАШКИНА)