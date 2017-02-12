ITF не будет применять санкции к Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном Германии

Международная теннисная федерация (ITF) не будет применять санкции в отношении Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном в матче Кубка Федерации против Германии.

- Федерация тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет, - приводит ТАСС сообщение пресс-служба ITF.

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла извинения за инцидент.