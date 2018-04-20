Игорь Андреев: "Российские теннисистки хорошо готовы к матчу против команды Латвии"

Капитан сборной России Игорь Андреев отметил, что теннисистки национальной команды хорошо готовы к матчу Кубка федерации против Латвии.

Матч плей-офф между сборными России и Латвии за право остаться во второй Мировой группе Кубка федерации пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.

- В команде много сильных и равноценных игроков. Все хорошо готовы к матчу. Первый день начнут Катя (Макарова) с Настей (Павлюченковой), - цитирует ТАСС Андреева.

В субботу сперва сыграют Павлюченкова с латвийкой Анастасией Севастовой, а затем Екатерина Макарова - с Еленой Остапенко. Во второй игровой день, 22 апреля, российские спортсменки поменяются соперницами: Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова - с Севастовой. Завершит матч парная встреча, в которой россиянки Елена Веснина и Макарова будут играть с Дианой Марцинкевич и Даниэлой Висмане. Также в заявке российской команды на матч присутствует Наталья Вихлянцева.