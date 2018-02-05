Халеп не сыграет за сборную Румынии в матче с Канадой

Вторая ракетка мира Симона Халеп не примет участия в матче Мировой группы II Кубка федерации Румыния – Канада. По информации Agerpres, Халеп приедет в город Клуж-Напока и будет поддерживать своих соотечественниц с трибуны, но на корт не выйдет. Вместо нее в состав включена 76-я ракетка мира Ана Богдан. Напомним, что Халеп не играла с финала Australian Open против датчанки Каролины Возняцки (6:7 (2:7), 6:3, 4:6). После матча теннисистка попала в больницу из-за обезвоживания. На прошлой неделе румынка снялась с турнира в Санкт-Петербурге.