Федерация тенниса США объяснила ошибку с гимном Германии

Теннисная ассоциация США принесла извинения за то, что включила гимн Третьего рейха перед четвертьфинальным матчем Кубка федерации между сборными США и Германии. Отмечается, что это получилось случайно и подобная ошибка больше не повторится.

– Приносим искренние извинения всей немецкой команде и болельщикам за то, что поставили старый гимн, – говорится в сообщении в "Твиттере" ассоциации. – Мы не хотели проявить неуважение. Эта ошибка больше не повторится.

Добавим, что Немецкий теннисный союз ответил на это репликой в "Твиттере": "Мы на это надеемся". Теннисная ассоциация США извинилась еще раз, написав: "Уверяем, что такого больше не случится. Еще раз искренние извинения".

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной.