14:20 | ТЕННИС — Кубок федерации

Евгений Кафельников: "Сборной России надо усилить состав в матче Кубка федерации с Бельгией"

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников выразил мнение, что российской сборной необходимо усилить состав для положительного результата в матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации против команды Бельгии.

Победитель этой пары получит право выступить в Мировой группе турнира в следующем сезоне. Игры пройдут 22-23 апреля в России.

- Пока не могу сказать, насколько тяжелым соперником для нас является команда Бельгии. Многое будет зависеть от составов обеих сборных, - приводит "Р-Спорт" слова Кафельникова. - Но плюс в том, что девочки будут играть в России. Это должно положительно сказаться на результате.

Если у нас будет оптимальный состав, думаю, проблем с бельгийками не должны испытать. По сравнению с предыдущим матчем нашей команде нужно усилить состав, если мы хотим добиться положительного результата. Кем усилить и кого смогут привлечь на матч с Бельгией - это уже решение капитана команды.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170214/1116323677.html

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